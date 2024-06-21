Брест стал первой остановкой "Поезда Памяти", состав посетит 13 городов Беларуси и России

Атмосферой последнего мирного дня, после которого были 4 самых страшных года в жизни белорусского народа, 21 июня прониклись все, кто приехал встречать день всенародной памяти и скорби в Брест - в цитадель, принявшую на себя первый фашистский удар. В эти дни город над Бугом традиционно собирает многочисленных гостей, в том числе и иностранцев, которые вместе с белорусским народом разделяют боль и потери войны.

Символично в последний мирный день Брест встречал сразу два уникальных железнодорожных состава, для них общее - память и патриотизм. Подробности рассказала Юлия Алферова.

В Бресте атмосфера сороковых буквально витает в воздухе. Создают ее, конечно же, люди. Более 350 лучших реконструкторов из Беларуси и зарубежья собрал город над Бугом в этом году. Если к участникам военно-исторических клубов добавить творческие коллективы, по самым скромным подсчетам получается полтысячи человек. В форме солдат и офицеров различных родов войск Красной армии образца 1941 они следуют по центральным улицам Бреста - от Зубачева до Советской.

Машина времени не иначе. Интерактивные площадки, девушки в винтажных нарядах танцуют с солдатами, семьи живут свою обычную мирную жизнь. Этот сценарий - воспоминания ветеранов, кстати, они говорят, что 21 июня 1941 года был таким же, как и сегодня, солнечным. На создание такой атмосферы требуется до полугода, в это время готовят костюмы и другой реквизит, изучают хронику.

Уже завтра здесь покажут военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости, однако и сегодня цитадель была полна гостей и символизма. Курсанты Института пограничной службы провели "Боевой расчет" с портретами погибших пограничников Белорусского пограничного округа. Такая дань памяти тем, кто заступил на охрану Госграницы в июне 1941 года.

Благодаря поисковой работе курсантов Института пограничной службы в этом году свое место в "Боевом расчете" заняли портреты пограничника Ивана Паринова, а также Алексея Лопатина.

Сегодня Брест стал и первой остановкой большого проекта "Поезд Победы". Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В десяти тематических вагонах отражен переход от одного исторического периода к другому - довоенный период, Великая Отечественная война, Победа. Таким образом посетители могут пройти путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Современные технологии - видеопроекторы, мультимедийные экраны, датчики, голограммы - создают эффект присутствия. В прошлом году экспозицию расширили, добавив вагон, который рассказывает о военных трибуналах над нацистами.

Часть нового вагона посвящена трибуналу над фашистами, над немцами. Мы воссоздали первый ряд скамьи подсудимых, показали и нашего героя. Дмитрий Поштаренко, автор экспозиции "Поезд Победы"

Впереди 23 белорусских города, карту маршрута составляли с учетом транспортной инфраструктуры и памятных достопримечательностей. Символично, что в канун дня начала войны в Бресте встретились два знаковых железнодорожных состава, которые в прямом смысле наполнены памятью и патриотизмом. "Поезд Памяти" сегодня встречала корреспондент АТН Елизавета Синяк.

Первой остановкой на пути следования "Поезда Памяти" стал именно город-герой Брест, ведь он же первым принял на себя удар в годы войны. И таких памятных мест в программе маршрута еще десятки. И не только для ребят-участников, ведь съемочная группа вместе со школьниками тоже отправляется в путешествие.

В этом году проект пополнился не только новыми объектами, но и участниками. 8 стран, представители разных национальностей, но стоят плечом к плечу, ведь у нас общая история и общая Победа. А каждый участник - книга, которая хранит еще и уникальную историю своей семьи.

Я написала эссе о своей бабушке, которая встретила войну в 12 лет, и все 4 года проработала на хлебзаводе, поставляла хлеб на фронт. Анастасия Салюкова, участница "Поезда Памяти - 2024" (Россия)

Помнить о подвигах героев, строить дружественные отношения и делать союз сильнее - такие принципы заложили и на диалоговой площадке с организаторами. А еще "Поезду" выделят отдельное место в Совете Республики.

Ребята дружат, общаются. Символично, что нам сегодня вручили такой поезд, один из вагонов этого "Поезда Памяти", конечно, мы разместим у себя в Совете Республики. У нас есть музейные экспозиции, и одна из них будет посвящена этому проекту "Поезд Памяти". Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

"С помощью специалистов-историков мы в каждом пункте нашего пребывания подготовили специальные истории о героизме. Представители сейчас уже независимых государств, которые тогда в едином строю ковали ту самую Победу", - рассказал зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев.