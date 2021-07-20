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Брест встречает Республиканский молодежный поезд
Он прибыл в город сегодня утром. Пассажиры - молодые люди из всех регионов Беларуси.
На каждой станции патриотические мероприятия. В Бресте для гостей устроили экскурсию по героической цитадели. Каждый из ста участников проекта возложил цветы к Вечному огню. А затем приступили к благоустройству территории возле разрушенных казарм: на местах, где в первые дни Великой Отечественной шли ожесточенные бои.
Сергей Шмарловский, главный специалист управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:
Всего за 8 дней молодежный поезд проедет 2 тысячи километров. Следующей станцией на маршруте станет Марьина Горка.
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