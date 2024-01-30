Брестчанин угрожал насилием работнику таможни за "неверную" оценку стоимости своего товара

Ранее судимый брестчанин угрожал насилием работнику таможни и оскорблял его за то, что он якобы неверно оценил стоимость перемещаемого фигурантом через границу товара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерстве внутренних дел.

Оперативники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с сотрудниками Брестской таможни при силовой поддержке отряда специального назначения "Шторм" внутренних войск МВД задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя. Он в пункте таможенного оформления "Варшавский мост" высказывал угрозы применения насилия в отношении должностного лица.

Установлено, что фигурант, находясь на территории пункта таможенного оформления, не соглашался с оценочной стоимостью перемещаемого им через границу товара и пытался повлиять на решение сотрудника Брестской таможни. Во время общения для воспрепятствования законной деятельности должностного лица брестчанин нецензурно выражался и высказывал угрозы.