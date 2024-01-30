3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Брестчанин угрожал насилием работнику таможни за "неверную" оценку стоимости своего товара
Ранее судимый брестчанин угрожал насилием работнику таможни и оскорблял его за то, что он якобы неверно оценил стоимость перемещаемого фигурантом через границу товара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерстве внутренних дел.
Оперативники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с сотрудниками Брестской таможни при силовой поддержке отряда специального назначения "Шторм" внутренних войск МВД задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя. Он в пункте таможенного оформления "Варшавский мост" высказывал угрозы применения насилия в отношении должностного лица.
Установлено, что фигурант, находясь на территории пункта таможенного оформления, не соглашался с оценочной стоимостью перемещаемого им через границу товара и пытался повлиять на решение сотрудника Брестской таможни. Во время общения для воспрепятствования законной деятельности должностного лица брестчанин нецензурно выражался и высказывал угрозы.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ