В Бресте открыли детский сад на 190 мест: бассейн, панорамные окна и ресурсный центр

В преддверии 7 Ноября в торжественной обстановке открыли новый детский сад в микрорайоне Южный в Бресте. Сад рассчитан на 190 мест. Сад разместился в одноэтажном здании с нестандартной планировкой. Внутри - многофункциональные помещения без перегородок с разделением на зоны. Здесь есть все: от игровой до ресурсного центра, а также медицинский блок и прачечная. Оборудован бассейн. Панорамные окна обеспечивают максимальное естественное освещение.

"Я пришла в этот сад работать вместе со своими детьми, - рассказала жительница Бреста Ирина Полякова. - Один пойдет в старшую группу сюда, второй в ясли. Нам очень удобно добираться, все очень красиво: инфраструктура, бассейн, хорошие площадки, игровые зоны".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"За последние пять лет в Брестской области построено девять дошкольных учреждений. Каждое последующее отличается от того, что мы уже успели сделать. 1525 мест для наших мальчиков и девочек. Но самое главное, такое дошкольное учреждение дает, как минимум от 50 до 60 рабочих мест для наших молодых специалистов. Продолжим. В следующем году мы будем открывать и в Бресте, в районе лейтенанта Рябцева такое же учреждение. Дальше, при въезде в Брестский район".

В саду для детей с нарушениями речи предусмотрен коррекционный пункт. Сад уже заполнен - в современном пространстве созданы все условия для укрепления здоровья, образования и всестороннего развития детей.