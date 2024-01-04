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Брестэнерго: обильные снегопады сменились ледяным дождем. Энергетики продолжают устранять последствия
Энергетики Брестской области продолжают восстановительные работы в районах, которые пострадали от непогоды за прошедшие сутки, однако погодные условия ухудшаются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Брестэнерго".
"Обильные снегопады сменились ледяным дождем, тяжелые массы мокрого снега приводят к падению веток и стволов деревьев на линии электропередачи. На отдельных участках наблюдается обледенение проводов. Все это приводит к новым технологическим нарушениям в работе электросетей, несмотря на активное устранение повреждений", -рассказали на предприятии.
На территории области работает 45 аварийно-восстановительных бригад, почти 170 человек, 12 автовышек и другая спецтехника. На помощь брестчанам прибыли коллеги из Гродненской области.
"Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах Брестского региона", - отметили в Брестэнерго.
Фото: БЕЛТА
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