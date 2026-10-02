Брестская крепость стала претендентом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Этап предварительной оценки - путь, который в настоящее время проходит мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белорусский мемориал его проходит не один - это совместный проект с российским мемориалом "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане.

В 2025 году мемориалы внесли в предварительный список ЮНЕСКО, но для подтверждения заявки необходим этап предварительной оценки.

Елена Митюкова, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость - герой":

"В середине сентября текущего года мы подали документы для оценки наших мемориалов международными экспертами, которые будут сначала знакомиться с теми документами, которые мы предоставили. Пакет документов очень обширный: там и карты мемориалов, и карты окрестностей, чтобы показать, что мемориалы находятся в безопасных, охраняемых зонах. Материалы все переводятся на английский язык и передаются в секретариат ЮНЕСКО в Париже, затем эксперты изучают их. У них есть право задавать дополнительные вопросы, запрашивать дополнительную информацию. Это не быстрый период времени - на изучение дается около года".

Только после тщательного изучения экспертами ЮНЕСКО мемориалов в Бресте и Волгограде будет дана оценка возможности включения объектов в список всемирного наследия. Процесс - от подачи заявки до включения в список всемирного наследия - занимает около пяти лет.