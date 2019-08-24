Непревзойденный шедевр белорусского книгопечатания - Брестская Библия - вернется на историческую родину спустя 450 лет. В Минске работают над факсимильным воссозданием фолианта. Проект по точному воссозданию книжного памятника эпохи Реформации ведет Национальная библиотека Беларуси. Первый экземпляр белорусского издания в год тысячелетия презентуют Бресту. Об исторической реконструкции самой дорогой книги в истории страны Дарья Тарасова.



Факсимильное восстановление книжного памятника требовало совершенства. Сотрудники Национальной библиотеки провели научное исследование. Были изучены экземпляры Библии, которые сегодня разбросаны по всему миру, всего около 130 штук. Искали те, что лучше сохранились. Специалистам повезло, был обнаружен экземпляр из библиотеки Богуслава Радзивилла. Экземпляр оцифрован и подготовлен к печати.

Книгу напечатали на собственном полиграфическом обеспечении в Национальной библиотеке Беларуси.

Это наша, минская печать. А вот переплеты пришлось делать вручную.





Специалисты подготовили сразу несколько версий Брестской Библии. Вес каждой - 15 килограммов

Специалисты подготовили сразу несколько версий Брестской Библии. Вес каждой - 15 килограммов, поскольку оригинал был уникальным и по своей эстетике, каждый экземпляр факсимиле имеет богатое убранство. Книга оправлена натуральной итальянской кожей первого сорта, увидеть можно золочение, использованы специальные клише, латунные металлические застежки, нарожники и жуковины. Кстати, элементы декора необходимы и для обеспечения сохранности книги.



Для работ по воссозданию была приглашена команда художников книги, которая разрабатывала оправу и готический переплет для факсимиле. На основе оригинальной гравюры титульного листа книги было создано клише первой страницы переплета. Центральный элемент композиции дерева - символ Библии – выполнен фольгой. На обратной стороне можно увидеть тиснение, аналогичное тому, что было на изданиях XVI века. Сохранили и старинную технологию изготовления оправы, книга сделана на досках, обтянутых кожей.