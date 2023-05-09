Брестская крепость, Буйничское поле, Курган Славы - знаковые места для белорусов, символы мужества, силы и непокоренного духа

Именно в этом районе сражался и погиб начальник 9-й заставы, легендарный лейтенант Кижеватов. И здесь, в полуразрушенной башне, уже после войны нашли погибшего лейтенанта Наганова. Он сражался до последнего: в руке офицера был зажат пистолет. Враг рассчитывал захватить крепость всего за несколько часов, но защитники продержались больше месяца. Они умирали от жажды и страшных ранений, но не сдались. Не сломленные духом навсегда останутся в сердцах поколений. И каждое 9 Мая Брестская крепость превращается в Мекку для тех, кто чтит память.



И сегодня в легендарную цитадель придут десятки тысяч людей из разных уголков мира, чтобы возложить цветы на руины казарм и склонить головы у могил героев. Придут, чтобы еще раз отблагодарить защитников за мирное небо.