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Брестская крепость, Буйничское поле, Курган Славы - знаковые места для белорусов, символы мужества, силы и непокоренного духа
Низкий поклон нашим героям - тем, кто сражался на фронте, боролся с врагом на оккупированной территории, выживал в концлагерях и самоотверженно трудился в тылу. По всей стране к местам памяти сегодня приходят потомки победителей.
Наши корреспонденты на протяжении всего дня побывают в самых знаковых для белорусов местах, чтобы провести этот день рядом с ветеранами и патриотами - теми для кого 9 Мая - это символ единства народа, пример мужества силы и непокоренности духа.
Брестская крепость - знаковое для каждого белоруса место. Здесь все напоминает о Великом Подвиге. Тереспольские ворота оказались первыми на пути врага. Ночью 22 июня по ним прошелся мощный артиллерийский удар.
Именно в этом районе сражался и погиб начальник 9-й заставы, легендарный лейтенант Кижеватов. И здесь, в полуразрушенной башне, уже после войны нашли погибшего лейтенанта Наганова. Он сражался до последнего: в руке офицера был зажат пистолет. Враг рассчитывал захватить крепость всего за несколько часов, но защитники продержались больше месяца. Они умирали от жажды и страшных ранений, но не сдались. Не сломленные духом навсегда останутся в сердцах поколений. И каждое 9 Мая Брестская крепость превращается в Мекку для тех, кто чтит память.
И сегодня в легендарную цитадель придут десятки тысяч людей из разных уголков мира, чтобы возложить цветы на руины казарм и склонить головы у могил героев. Придут, чтобы еще раз отблагодарить защитников за мирное небо.
Буйничское поле. Мемориал, рассказывающий о героической обороне Могилева в июле 41-го, когда горожане вместе с красноармейцами вышли на защиту родной земли, ценой своей жизни задержав немецкую армию на 23 долгих дня.
События тех лет военный корреспондент Константин Симонов - его прах развеян здесь, на поле - описал в романе "Живые и мертвые". Это было пекло. Немецкие войска рассчитывали сходу занять областной центр, направив на Буйничское поле семь десятков танков. Основной бой длился 14 часов. Советским солдатам удалось отбить несколько атак. Немецкие генералы не решились сообщить Гитлеру о неудачах. Наоборот, доложили об успехе. Но почти весь июль эта земля полыхала под ногами фашистов. У подножия 27-метровой часовни в центре мемориала в Буйничах, словно у сторожевой башни, оберегающей мир, всегда живые цветы.
Сегодня тысячи горожан, гостей Могилева придут сюда, чтобы поклониться подвигу белорусов и почтить память тех, кто отстоял нашу страну в годы войны, и, конечно, сказать спасибо ветеранам.
Факт
Памятный путь в 482 ступеньки. Народная тропа в этот Великий день проходит и через Курган Славы. Мемориальный комплекс особенный не только для Минской области - в масштабах страны. Памятник рукотворный: его возводили около миллиона человек.
Землю насыпали по горсточке, в том числе из городов-героев,в итоге холм вырос на 35 метров. Общая же высота обелиска - свыше 70. На вершине смотровой площадки мы видим штыки - как символ четырех фронтов, что освободили Беларусь летом 44-го. Венчает скульптурную композицию кольцо с барельефами, там изображены партизаны и советские солдаты.
Открыли памятный ансамбль в 1969 году, недавно провели реконструкцию. В итоге каждый месяц знаковый объект посещают более 4 тысяч человек. Белорусы и зарубежные делегации. Почтить подвиг земляков придут и сегодня: каждого героя вспомнят минутой молчания. А к подножию Кургана принесут цветы в знак мирного спасибо.
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