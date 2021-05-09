Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают по всей стране

В этот день вся страна говорит героям спасибо.

Радостные лица, солнечное небо - сегодня все, как тогда, весной 1945-го. Особая атмосфера царит в областных центрах и небольших городах.



Брестская крепость, Буйничское поле, площадь Победы Витебска, Курган Славы в Гродно, набережная Сожа - 9 Мая отмечают в каждом районе, поселке городского типа и деревне.



И пока белорусы в ожидании красочного фейерверка, самые яркие моменты праздничного дня собрала Мария Тройнич.



Ало-зеленые цвета сегодня раскрасили улицы Бреста. В самом южном городе страны торжества начались с празднования Днягосударственного герба и флага. Поглавной площади города пронеслиогромный флаг. Длина полотнища -стометров.



По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. Торжественным маршем прошагали военнослужащие Брестского гарнизона и припали на колено в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу героев.

В завершение митинга национальный флаг подняли в воздух на вертолете:над Брестской крепостью он воспарил в ясном мирном небе. В Брестскую крепость сегодня пришли 30 тысяч человек. Многие приехали за сотни и тысячи километров.



Главные герои праздника - ветераны

Таисия Козырь-Павловская ушла в партизаны, когда ей было 13. В первые дни войны всю ее семью расстреляли фашисты. А тот самый первый День Победы Таисия Михайловна помнит и сегодня.

Я как сейчас помню: иду по улице Кирова, и все начали кричать "Ура, ура, победа!" Я: "Как победа?". Я так рыдала! Вот действительно - со слезами на глазах. Я плакала от того, что мои родные не дожили до этого счастливого дня. Я плакала от радости, что мы все-таки победили, что мы могучий, большой советский народ! Подвиг защитников Брестской крепости стал символом героизма в Великой Отечественной войне. Сегодня вся страна раскрашена яркими оттенками праздника. Беларусь славит Великую Победу и благодарит ветеранов за мирное небо. Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны



news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b15/b1581a49af19cac347b13e7d393c57d5.jpg



В Витебске центром торжеств стала площадь Победы. 9 Мая здесь всегда многолюдно. По центральной улице города прошагала праздничная колонна. Во главе ее пронесли знамя Победы и государственный флаг Беларуси.



К Вечному огню легли живые цветы

У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков прошел митинг, к Вечному огню легли живые цветы.



Могилев присоединился к празднованию Дня Победы торжественным митингом на площади Славы, где увековечен боевой подвиг героев Великой Отечественной. Сотни человек сегодня пришли поклониться памяти павших и сказать особые слова благодарности ветеранам.

А еще жители города сегодня получили подарок - в Могилеве открылся первый в стране магазин госсимволики с сувенирами, открытками, гербами областей, справочниками.



В Гродно эпицентром праздника стал Курган Славы. Торжественный митинг, цветы и минута молчания как дань памяти героям, отдавшим жизнь за Родину. На "Привале Победы" развернулась полевая кухня, работала военная медсанчасть, звучали фронтовые песни.



Присоединились в Гродно и к празднованию Дня государственного флага и герба. Жители города чтут национальные символы, которые объединяют всех белорусов.



Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом мы освободили ее от немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, и построили сильную независимую процветающую Беларусь В Гомеле одним из самых ярких событий стало В Гомеле одним из самых ярких событий стало торжественное шествие по главной улице города. Этой традицииоколо полувека.И каждый год она объединяет тысячи людей.Колонна остановилась у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома



На площади Государственного флага развернули концертную площадку под открытым небом. Улыбки детей, яркие краски и радостные песни - все это вызывает особые эмоции у тех, кто помнит Гомель в руинах.



Как прошли последние победные бои Великой Отечественной, напомнили во время военно-исторической реконструкции. На фестиваль съехались клубы реконструкции из Минска, Могилева, Мозыря и других городов Беларуси.



Героическая история и уважение к подвигу победителей сегодня, впрочем, как и всегда, стали опорой ценностей наших городов. А значит и память об этом будет жить в сердцах миллионов белорусов.



Читайте также:

