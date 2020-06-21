"Брестская крепость-герой" - 4 квадратных километра земли, которые знают во всем мире

Форпост национальной памяти. Цитадель, которую знают во всем мире - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" - один из символов мужества и героизма наших бойцов Великой Отечественной войны. Почти за полвека существования здесь побывали около 25 миллионов человек из 140 стран мира, чтобы лично увидеть еще сохранившийся, обожженный огнеметами в 1941 году кирпич и разрушенные казематы, в которых вели бой военнослужащие гарнизона.

Цитадель защищали представители более 30 национальностей и народностей СССР. Их первый бой в июне 41-го стал первым шагом к Победе в мае 45-го. Память о героях той войны - один из приоритетов государственной политики. Ведь Беларусь в годы Великой Отечественной потеряла треть населения. И если минутой молчания почтить память каждого погибшего, наша страна будет молчать несколько лет.

Елена Бормотова о том, что забыть невозможно.



Последний организованный очаг обороны Брестской крепости. Восточный форт. Здесь под командованием майора Гаврилова сражались несколько сотен защитников форпоста из разных подразделений, между которыми была налажена телефонная связь, действовала разведка. Все попытки противника прорваться в форт терпели фиаско.

Еще в советское время в форту хотели открыть музей. Но казематы использовали под складские помещения. Только сейчас, благодаря проекту Союзного государства, удалось создать экспозицию Восточного форта - 400 квадратных метров. Задействованы и внутренний и внешний валы, между которыми сохранился единственный сквозной проход - сортия. Официального открытия музея еще не было. Но доподлинно известно, что именно здесь будет выставлено знамя 393 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которое в сентябре 56-го из разрушенного каземата достал младший сержант Родион Семенюк - человек, который прятал его в июне 41-го.









Восточный форт завершает музеефикацию цитадели и Кобринского укрепления Брестской крепости

А еще лет десять назад в мемориальном комплексе можно было посетить лишь музей обороны Брестской крепости, открывшийся в 56-ом с 15 экспонатов в трех залах. Сегодня на площади около тысячи 300 квадратных метров в 10 залах представлено около 4 тысяч предметов, среди которых известный приказ номер 1. Документ о создании штаба обороны на Центральном острове, написанный 24 июня 1941 года капитаном Зубачевым. Эпизод этого дня войны - одна из секций музея в барбакане юго-восточной казармы, который был открыт в январе прошлого года.

"Проклятье войне, или это не должно повториться"

Казармы последнего организованного очага сопротивления на Центральном острове крепости. Сегодня в этой частично восстановленной полубашне - музей "Летопись Брестской крепости". Трехмерные панорамы и диорамы дополняют аутентичный, исторический, обгоревший кирпич Брестской крепости. До войны здесь на втором этаже находилась столовая, а на первом - кухня и помещение, где мыли посуду. Это единственная из четырех сохранившихся полубашен на Центральном острове крепости.

"Проклятье войне, или это не должно повториться" - работа минского фотографа Михаила Ананьина, сделанная в 1961-м во время первой встречи защитников крепости, которая состоялась благодаря писателю Сергею Смирнову, человеку, который по крупицам собирал данные, устанавливал имена и встречался с выжившими защитниками. Он реабилитировал их подвиг и восстановил историческую правду.

Один из ключевых экспонатов "Музея войны - территории мира" - экспозиции мемориала, которая была открыта 6 лет назад. На снимке сержант 125-го стрелкового полка Владимир Фурсов на месте сражений 1941-го.

Елена Грицук, завотделом экспозиции "Музей войны - территория мира":

"Увидев руины Брестской крепости этот человек заплакал, не постеснявшись своих слез. Он упал на эти руины и как будто бы с ними разговаривал. Рядом с этим человеком на фотографии находится костыль. У него нет правой ноги, у Фурсова. Ногу он потерял в сентябре 1941-го года".

И после ампутации он прошел через несколько концлагерей. Был освобожден в 1945 году. Участник обороны Брестской крепости Владимир Фурсов стал профессором, доктором биологических наук, преподавал в Казахстанском госуниверситете.

Сегодня для туристов доступны и подвалы 333-го стрелкового полка, куда на рассвете 22 июня в поисках спасения бежали полураздетые женщины и дети. Сырые и темные казематы укрыли несколько сотен человек. В одном из отсеков спасали раненых, в другом находились погибшие, чуть дальше держали оборону бойцы под командованием лейтенанта Кижеватова.

Точное количество защитников цитадели не известно. Сколько человек погибли здесь, сколько бойцов пропали без вести, а для кого прорыв из окруженной цитадели оказался успешным, сказать невозможно. Как невозможно назвать и точную цифру тех, кто попал в плен и кто умер уже в немецких концлагерях.

Алексей Молочников, завотделом мемориального комплекса "Брестская крепость - герой":