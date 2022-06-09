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Брестская крепость глазами художников: на картинах нового арт-проекта самые узнаваемые символы цитадели
Факт из нашей истории: Брестская крепость в июне 1941-го первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Сегодня героическую оборону помнят. Начинающие и уже профессиональные художники отправились в легендарное место, чтобы вдохновиться и привезти оттуда "историю на холсте". Это новый арт-проект общественного объединения "Патриоты Беларуси". Пятидневный интенсив на природе - хорошая практика не только для живописцев, готовые картины выставят еще на благотворительный аукцион.
На картинах арт-проекта самые узнаваемые символы цитадели: монументы "Мужество" и "Звезда", знаменитые Холмские ворота, на которых и сегодня можно увидеть отметины от пуль и снарядов. Дмитрий Мшар в основном рисует пейзажи любимой Беларуси, а вот исторические объекты кистью - впервые.
Меня впечатлили ворота Тереспольские, которые приняли основной удар от машины немецкой, они частично разрушены, через них немцы прорвались на территорию Брестской крепости, гарнизон их остановил внутри Брестской крепости.
Чтобы вдохновиться историей и создать эскизы, художники отправились непосредственно на место легендарных боев. С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Тишина, которая сегодня у стен Брестской крепости, заставляет задуматься. О подвиге наших предков, которые сражались тогда в, 1941-м, за наше мирное сегодня.
Брестскую крепость можно воспринимать как натурный объект для художника. Он очень эффектный благодаря этим руинам, развалинам, элементам мемориального комплекса. Это, конечно же, богатейшая история. Получение информации о героических событиях очень важно в образовательном плане. Мы прикоснулись к живой истории, и это очень сильно вдохновляет художника.
Идею арт-проект предложили "Патриоты Беларуси". Пять дней в Брестской крепости провели не только профессиональные художники, но еще и учащиеся Гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика. С альбомами и палитрами не расставались с утра до самого вечера.
Получив глоток вдохновения, историю подвига героев юные художники в зарисовках привезли в столицу. И уже здесь работали над итоговой композицией.
Некоторые готовые работы сейчас перевезли в столичную галерею АртХаус. Здесь у них почетное место. Картины выставят на благотворительный аукцион.
А средства, вырученные от продажи, перечислят на реставрацию Пятого форта Брестской крепости.
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