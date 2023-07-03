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Брестская крепость утопает в цветах: с самого утра в цитадель идут люди, благодарные за подвиг
На героической земле Брестской крепости состоялся торжественный митинг.
По площади церемониалов, где в июне сорок первого гремели самые жестокие бои за цитадель, пронесли знамя Брестской крепости и национальный флаг Беларуси. Память тех, кто погибал за мирное небо, почтили минутой молчания. В знак глубокого уважения и благодарности воины Брестского гарнизона преклонили колено
День Независимости в Бресте отмечают на нескольких локациях. На одной из них устроили показ военной техники. Массивные зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры, гаубицы, минометы - на площадке собрали около двадцати элементов вооружения белорусской армии. Все это можно было не только увидеть, но и потрогать.
Это пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С300, которая предназначена для поражения современных воздушных целей, крылатых ракет, воздушных ракет, баллистических, плюс подразделения, вооруженные этими комплексами, постоянно несут охрану воздушного пространства Республики Беларусь.
Финальным аккордом станет концерт у монумента "Звезда" Брестской крепости. Там сегодня включат праздничную подсветку. Со сцены прозвучат песни о Родине и Независимости. А после артисты и зрители споют гимн вместе и увидят праздничный салют.
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