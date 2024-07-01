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Брестская милиция устанавливает местонахождение пропавшей 4-летней девочки

Брестская милиция устанавливает местонахождение пропавшей 4-летней девочки

Каменецким РОВД устанавливается местонахождение 4-летней Майи Александровны Любимцевой, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Брестского облисполкома.

Девочка 1 июля около 16.30 ушла со двора дома в аг.Пелище Каменецкого района и до настоящего времени ее местонахождение не известно. У малышки русые волосы средней длины, не разговаривает. Одета в черную майку взрослого человека с надписью "Reebok".

При обнаружении ребенка правоохранители просят сообщить по телефонам: +375447912003, +375336132962 или 102.

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