Брестская область - лидер по количеству проданного неиспользуемого имущества

Брестская область по итогам прошлого года является лидером по количеству проданного неиспользуемого имущества. В регионе состоялось почти 850 аукционов, на которых с молотка, в том числе за одну базовую, ушло свыше 130 объектов недвижимости. Но одно дело продать, другое - вдохнуть в эти здания новую жизнь. Удалось ли - знает Виктория Потоня.





Лабиринты, сухой бассейн, 10 батутов. В считанных шагах кафе. Аттракцион развлечений для семейного отдыха в Березе открылся три месяца назад. Детский игровой комплекс появился на месте здания бывшего Дома культуры. Два года назад невостребованную двухэтажную постройку выкупил местный предприниматель, взял кредит. И постепенно стал реанимировать огромные площади в 1300 квадратных метров. Усовершенствовал систему отопления, сделал ремонт. В городе появился и дополнительный банкетный зал. На втором этаже обустраиваются семь гостиничных номеров экономкласса.





В Брестской области за последние пять лет в хозяйственный оборот вовлечено около тысячи объектов. 2/3 из них через аукционы, в основном для ведения бизнеса. По закону, приобрести и вдохнуть новую жизнь в старые постройки можно почти задаром, за одну базовую - 25 с половиной рублей.





Заманчивая стоимость привлекает, но не всегда покупатель учитывает дальнейшие расходы на оформление документов, реконструкцию, ремонт. Есть случаи, когда купленные сооружения годами стоят без присмотра.









Этому зданию бывшей школы в городе Коссово более 60 лет. В начале 2000-х оно было закрыто и после продано с аукциона всего за одну базовую величину. Однако новому владельцу так и не удалось реализовать задуманное. В результате фасад разрушается, сыплется штукатурка. Несмотря на то, что окна и входы заколочены, на третьем этаже произошел пожар.

Площади новый хозяин планировал использовать под пилораму. Договор купли-продажи предусматривал создание минимум пяти рабочих мест. Но бизнес не пошел. Постройка за 11 лет еще больше обветшала. И только сейчас в плачевном состоянии здание снова пытаются вернуть в госсобственность.



