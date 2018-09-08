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Брестская область сегодня отметила главный праздник хлеборобов - "Дожинки-2018"

Фестивальной площадкой стал самый западный город страны - Высокое. Специально к празднику улицы и здания населенного пункта преобразились, появились современные спортивные площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Весь день в городе веселились, пели, танцевали и, конечно, поздравляли хлеборобов. Главные герои фестиваля - механизаторы, водители, агрономы и работники зерносушильных комплексов - торжественным шествием прошли по центральной улице Высокого.

Лучшие результаты были отмечены наградами. Несмотря на капризы погоды, в Брестской области каравай нового урожая составил 930 тысяч тонн. Регион показал самую высокую урожайность зерновых и зернобобовых.

На "Дожинках" выбирали и "Властелина села". Участники - 12 молодых многодетных семей из всей области. На конкурсе семьи демонстрировали кулинарные и творческие способности. А также соревновались в ловкости: пилили бревна и кололи дрова на скорость.

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