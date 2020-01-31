Брестская область выбрала "СуперДоктора"

Это проект, в котором пациенты сами называют лучшего врача. Побеждает тот, кому адресовано больше всего голосов на специальном сайте. Брестская область "СуперДоктором" выбрала педиатра Евгения Супрунюка. Лучший врач, по версии пациентов, работает в Брестской детской городской поликлинике №2. Наши корреспонденты уже с ним познакомились. Еще до начала приема перед кабинетом педиатра Евгения Супрунюка - аншлаг. Участок, который он обслуживает, новый и большой: здесь почти тысяча детей. Своих пациентов Евгений знает хорошо - с участком налажен тесный контакт. Доктор всегда на связи и даже создал с родителями чат в “Мессенджере”. Евгений Супрунюк, врач-педиатр Брестской детской городской поликлиники №2, "СуперДоктор" Брестской области: "С детьми, кто говорит - тяжелее работать. Но мне проще работать, потому что любая улыбка ребенка может спасти самый плохой день".На этом месте Евгений работает уже два с половиной года. Когда-то пришел сюда в интернатуру. И именно здесь окончательно убедился: педиатрия - это то, чем он хочет заниматься в жизни. Затем молодой врач работал по распределению в Гомельской области, но все равно вернулся в родную поликлинику. Вместе с женой Яной. Яна Супрунюк, врач-педиатр Брестской детской городской поликлиники №2, жена Евгения: "Я всегда его во всем поддерживаю и очень рада за него, что он победил. Он молодец, конечно. Многое мы с ним вместе и по работе обсуждаем, всегда все вместе делаем".Супердоктор признается: победы в конкурсе не ожидал. В отличие от Яны, которая в ней ни капли не сомневалась. Для нее он - всегда супердоктор, ведь она и как коллега, и как жена, знает, насколько Евгений отдается своему делу. Евгений Супрунюк, врач-педиатр Брестской детской городской поликлиники №2, "СуперДоктор" Брестской области: "Тяжело людям донести, что детей не всегда лечить лекарствами надо. Нужно просто надо дать питье и отлежаться пару дней. Мало кто это понимает и все требуют - давай-давай лекарства. Когда себя уже поставил как-то, люди начинают прислушиваться и начинают доверять. Первые полгода было тяжело".Марта Жизневская-Короленко, мама пациента: "Болели за него, чтобы победил. Были очень рады его победе. Сказать только хорошее. Отзывчивый, всегда прислушивается, деток практически всех знает в лицо".Самая главная награда для врача - это улыбки уже здоровых пациентов и благодарность их родителей. И она велика, ведь номинировать на звание “СуперДоктора” можно любого врача в области, но именно Евгению отдали свои голоса больше всего участников голосования.