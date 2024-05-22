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Брестская пограничная группа отмечает 80-летие
Круглосуточно на посту защиты рубежей своей страны. Брестская погрангруппа отмечает 80-летие. История соединения начинается 1 мая 1944 года. Поздравление с юбилеем направил и Президент. В 70-е глава государства здесь нес службу.
По случаю празднования в Бресте торжественно открыли памятный знак в честь первого командира отряда Федора Врублевского и Героя Советского Союза Ивана Барсукова, который также руководил отрядом. Стелу установили на пересечении улиц, которые носят имена военачальников.
На праздничном концерте наградилисотрудников погрангруппы. Несколько подразделений соединения по итогам прошлого года стали лучшими в системе органов погранслужбы Беларуси.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
Пользуясь случаем, конечно же, хочу сказать слова благодарности. Мы сегодня были на полигоне. Посмотрели ряд занятий, посмотрели на их профессионализм, умение, навыки. Я вам хочу сказать, что наши пограничники, как и другие силовики системы обеспечения нацбезопасности, подготовлены и готовы дать отпор этим рискам и вызовам, угрозам, которые исходят извне, к сожалению, по отношению к нашей стране. Мы защитим нашу страну, имея такой надежный щит, зеленый щит, в первом рубеже системы нацбезопасности. То, что сделано ветеранами-пограничниками, сегодня нынешние современные пограничники продолжают, совершенствуют.
Антон Дамбовский, начальник погранзаставы "Каменюки":
Вручение госнаграды - это всегда почетно. Для меня, для молодого офицера, это толчок на дальнейшую деятельность, направление, так сказать. Я очень горжусь этим. Вообще горжусь принадлежностью к органам пограничной службы Республики Беларусь.
Алексей Прокопеня, начальник отделения пограничного контроля "Козловичи":
Получать награду из рук высоких должностных лиц всегда волнующе. Это в дальнейшем стимулирует меня к качественному выполнению задач по охране государственной границы. С гордостью несем звание по защите рубежей нашей родины.
Сегодня Брестскаяпогрангруппа охраняетпочти 350 км. В своей работе они используют современные сигнализационные комплексы, беспилотники, более 400 единиц различной техники.
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