Брестская пограничная группа отмечает 80-летие

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

Пользуясь случаем, конечно же, хочу сказать слова благодарности. Мы сегодня были на полигоне. Посмотрели ряд занятий, посмотрели на их профессионализм, умение, навыки. Я вам хочу сказать, что наши пограничники, как и другие силовики системы обеспечения нацбезопасности, подготовлены и готовы дать отпор этим рискам и вызовам, угрозам, которые исходят извне, к сожалению, по отношению к нашей стране. Мы защитим нашу страну, имея такой надежный щит, зеленый щит, в первом рубеже системы нацбезопасности. То, что сделано ветеранами-пограничниками, сегодня нынешние современные пограничники продолжают, совершенствуют.