Брестские десантники бесплатно сдали кровь, чтобы спасти чью-то жизнь

Откликнуться на просьбу медиков и помочь людям. Брестские десантники бесплатно сдали кровь. Акция внеплановая. Нужно было срочно пополнить запасы больниц. В акции безвозмездного донорства участвовали полсотни военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пункт переливания развернули прямо в армейской казарме. Процесс такой же, как и на станции.



Всего солдаты сдали 24 литра крови для больниц области. В первую очередь плазму отдадут реанимационным отделениям.





