Брестские десантники к Новому году подготовили креативный ролик, который уже стал популярным в интернете

Новый год - это время подарков и теплых слов. Свои поздравления в эти предпраздничные дни белорусам дарят бойцы из 38-й бригады. Совместно с журналистами Агентства теленовостей брестские десантники подготовили креативный ролик, который уже стал популярным в интернете.