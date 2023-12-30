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Брестские десантники к Новому году подготовили креативный ролик, который уже стал популярным в интернете

Новый год - это время подарков и теплых слов. Свои поздравления в эти предпраздничные дни белорусам дарят бойцы из 38-й бригады. Совместно с журналистами Агентства теленовостей брестские десантники подготовили креативный ролик, который уже стал популярным в интернете.

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