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Брестские десантники совершенствуют свои навыки

При такой ситуации у наших границ белорусские военные проводят постоянные тренировки. Под Брестом идет подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. Также при подготовке бойцы активно используют опыт СВО. Как отмечают специалисты, сегодня это неотъемлемая часть обучения для успешного функционирования Вооруженных сил.

Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании "Вагнер". На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий.

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