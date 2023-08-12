Брестские десантники совершенствуют свои навыки

При такой ситуации у наших границ белорусские военные проводят постоянные тренировки. Под Брестом идет подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. Также при подготовке бойцы активно используют опыт СВО. Как отмечают специалисты, сегодня это неотъемлемая часть обучения для успешного функционирования Вооруженных сил.