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Брестские озеленители разобьют по городу миниатюрные висячие сады
Акцент на вертикальное украшение. Брестские озеленители разобьют по городу миниатюрные висячие сады. А городские клумбы запестрят раньше обычного. Из-за теплой погоды растения высадят уже в середине апреля. Сейчас за саженцами ухаживают в теплицах. Под стеклянным куполом - 25 видов растений. Кроме королевы цветов в скверах и на площадях распустятся петунии и пеларгонии. Предпочтение оттенкам розового, красного и бордового цветов. Удивлять горожан и туристов будут живыми композициями. Какими именно, пока держат в секрете.
Дополнительно украсят город к празднику 9 Мая. Для особой торжественности на улицах и в Брестской крепости высадят цветы в белых и красных оттенках.
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