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Брестские пограничники изъяли самодельный беспилотник на границе с Польшей

Брестские пограничники изъяли беспилотник. Минувшей ночью на белорусско-польском рубеже задержаны два белоруса, которые собирались запустить самодельный летательный аппарат.

У нарушителей границы также изъяли парашют, тросы и 4 аккумулятора.

Предположительно, жители Брестской области таким способом пытались переправить контрабанду на территорию Польши.

В отношении задержанных стартовал административный процесс за нарушение пограничного режима. С начала августа это уже шестой инцидент с беспилотниками.

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