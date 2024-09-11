Брестские пограничники изъяли самодельный беспилотник на границе с Польшей

Брестские пограничники изъяли беспилотник. Минувшей ночью на белорусско-польском рубеже задержаны два белоруса, которые собирались запустить самодельный летательный аппарат.

У нарушителей границы также изъяли парашют, тросы и 4 аккумулятора.

В отношении задержанных стартовал административный процесс за нарушение пограничного режима. С начала августа это уже шестой инцидент с беспилотниками.