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Брестские пограничники пресекли нарушение границы беспилотником
Беспилотник изъят, нарушители задержаны. В Погранкомитете нашей страны рассказали подробности ночного инцидента на границе. Брестские пограничники обнаружили летательный аппарат самолетного типа, а недалеко от места посадки беспилотника (в районе деревни Заполье Брестского района) были задержаны и трое белорусов, которые им управляли. Правоохранители также обнаружили устройство для запуска коптера и ноутбук с проложенным маршрутом.
За использование дрона в пограничной зоне и нарушение погранрежима в отношении мужчин начат административный процесс. Штраф в размере до 2 тыс. руб.
Напоминаем, что с 1 апреля запрещена какая-либо эксплуатация беспилотников без надлежащего разрешения.
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