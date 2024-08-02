Брестские пограничники пресекли нарушение границы беспилотником

Беспилотник изъят, нарушители задержаны. В Погранкомитете нашей страны рассказали подробности ночного инцидента на границе. Брестские пограничники обнаружили летательный аппарат самолетного типа, а недалеко от места посадки беспилотника (в районе деревни Заполье Брестского района) были задержаны и трое белорусов, которые им управляли. Правоохранители также обнаружили устройство для запуска коптера и ноутбук с проложенным маршрутом.