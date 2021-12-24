Брестские правоохранители уже более десяти лет поддерживают детей Телеханской школы-интерната

Самая добрая акция - "Наши дети" - продолжает путешествие по Беларуси. Накануне праздник пришел в Телеханскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Здесь обучаются и проживают 115 детей, почти половина из которых - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Поздравить ребят и подарить им тепло и улыбки в канун новогодних праздников приехали шефы. Брестские правоохранители уже более десяти лет поддерживают Телеханскую школу-интернат. И конечно, по традиции подарки: спортивный инвентарь, постельные принадлежности и сладости.



