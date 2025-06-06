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Брестский государственный университет имени Пушкина отмечает 80-летие
Брестский госуниверситет имени А. С. Пушкина отмечает 80-летие.
Президент Беларуси поздравил коллектив вуза. Университет стал одним из символов восстановления мирной жизни на белорусской земле, внес весомый вклад в развитие отечественной системы образования, отметил Александр Лукашенко.
Расскажем, чем сейчас живет вуз и как начинали в 1945-м.
80 лет университету имени Пушкина
Учиться в Синеокую из Бурятии Елизавета Арзиева отправилась в 2024 году. Для получения профессии психолога выбрала университет имени Пушкина в Бресте. Сейчас активно готовится к защите первой курсовой работы.
Елизавета Арзиева, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Я давно уже хотела посетить Республику Беларусь. Я много была о ней наслышана. В целом мне все нравится. Все очень хорошо складывается. Меня очень тепло встретили, помогли разобраться со всеми нюансами, проблемами, которые возникали во время адаптации".
Возможности университета имени Пушкина
Всего в университете Пушкина свыше 100 иностранных студентов - из Китая, стран постсоветского пространства и Африки. Вуз привлекает прежде всего уровнем образования. Около 60 % педагогов имеют ученые степени и звания - это один из самых высоких показателей в стране. Действует также совет молодых ученых. Возглавляет его Анна Маевская - выпускница этого же вуза. Акцент в своей работе она делает прежде всего на геологии.
Анна Маевская, старший преподаватель кафедры Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Мы уже планируем задание на новую пятилетку. Оно будет связано с геологией и также с востребованной среди абитуриентов специальностью "урбанология и сити-менеджмент". Планируем разработать комплексную цифровую инженерно-геологическую модель городов, которая впоследствии может послужить базисом для создания цифрового двойника города".
Кстати, в одной из аудиторий университета хранится уникальная коллекция - более 1,5 тыс. минералов горных пород и окаменелостей из разных уголков планеты. Серьезные достижение имеют также студенты вуза - именные и президентские стипендии, победы в различных состязаниях на высоких уровнях.
Эмилия Юрчик, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Учеба в университете всегда была моей мечтой. И важным, решающим событием стало мое участие в университетской Олимпиаде по русскому языку. Это событие способствовало моему поступлению в данный университет без вступительных экзаменов".
Университет - альма-матер не только для педагогов, но и для экономистов, юристов, журналистов. Выпускники вуза сегодня также трудятся на ведущих телеканалах страны. Ковать кадры для СМИ здесь продолжают и сейчас.
Мария Кузьмина, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Специальность "инфоком" довольно многогранна. Может показаться, что это просто, ведь нужно говорить, слушать и иногда записывать. На самом деле это искусство, которому нас учат здесь на филфаке наши прекрасные преподаватели. Здесь каждый помогает тебе реализовать свой потенциал".
Перспективы подготовки специалистов
В этом году университет открывает две новые специальности - "микробиология", а также "страноведение и переводческая деятельность", причем в этом случае выпускник получит тройную квалификацию: географ, преподаватель, переводчик.
Максим Богдасаров, проректор Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Считаем, что эта уникальная специальность, впервые в прошлом году открытая в БГУ, дает ни с чем не сравнимый набор компетенций для молодого человека: изучение окружающего мира и качественная подготовка по английскому языку".
5 лет Институту Конфуция
Большое внимание уделяется и китайскому языку. В университете действует Институт Конфуция.
Фан Шэнлян, директор Института Конфуция в Брестском госуниверситете им. А. С. Пушкина (с китайской стороны):
"Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина вместе с Аньхойским университетом КНР создали Институт Конфуция. Уже несколько лет мы плодотворно работаем. Брестская область и провинция Аньхой - это побратимы, поэтому наш Институт Конфуция - символ дружбы".
Спрос на профессии
Зачислить в 2025 году планируют более тысячи человек. Значительную часть на бюджет. Популярность набирает и целевая подготовка кадров: количество абитуриентов ежегодно растет. Например, в этом году на такую форму обучения отвели почти 180 мест. В основном на педагогические специальности.
Юрий Голубев, ректор Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"Мы тесно встроены и в наше государство, и вообще в общемировое образовательное и научное пространство. Конечно, связей у нас много. Наши студенты - самые лучшие студенты. Они интересующиеся, они любопытные, они хотят и могут проявлять себя. Мы предоставляем им для этого все возможности".
Сейчас университет предлагает 25 специальностей. Всего 9 факультетов. А еще здесь хотят создать центр компетенцией в области естественно-научного образования с уклоном именно на педагогический профиль. Это новинка для страны.
Свое 80-летие вуз встречает с гордостью, ведь за это время сделано немало успешных шагов. К слову, в 1945-м здесь было 3 отделения и первый набор составил всего 49 человек.
Большой праздник по случаю юбилея здесь устроят осенью. По сложившейся традиции день рождения университет отмечает в конце октября.