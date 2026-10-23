Брестский район присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё!"

Брестский район 23 октября присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё!". Участники высадили молодые саженцы сосны.

Этой осенью в регионе восстановят лес на площади 600 га, около 100 га займут именно новые леса. Главное, чтобы саженцы прижились, за этим будут следить специалисты.

"Для посадок во время акции были подобраны 39 объектов, всего у нас будет посажено где-то 540 тыс. деревьев", - рассказал Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского ГПЛХО.

По всей Беларуси в рамках осенней акции планируют высадить более 4 млн сеянцев и саженцев.