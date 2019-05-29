Брестский мясокомбинат отмечает 80-летний юбилей

80-летний юбилей отмечает одно из старейших предприятий мясной промышленности Беларуси. Сегодня Брестский мясокомбинат - одна из лидирующих компаний отрасли страны. Некоторые продукты марки стали настоящими народными любимцами.

Мария Тройнич побывала на производстве. Такие пельмени делают только на Брестском мясокомбинате. Внутри охлажденная, а не замороженная начинка. Цепочка переработки короткая: свежее мясо поступает на завод, в тот же день из него делают фарш и заворачивают в тесто. Каждый ингредиент тщательно взвешивают с точностью до нескольких граммов с помощью компьютера. Чтобы не нарушить уникальную рецептуру.







Тесто, начинка и даже форма имеют значение

По словам специалистов, именно благодаря квадратной, непривычной для постсоветского пространства форме пельменей, по-особенному раскрывается их вкус. Технологию переняли в Италии, где закупали оборудование линии. И теперь это одна из составляющих бренда "Мясные подушечки". Прямо с конвейера пельмени отправляются в скороморозильник. Там при температуре минус тридцать градусов они полностью замерзают за пятнадцать минут. Это нужно, чтобы максимально сохранить полезные свойства продукта.





Сегодня Брестский мясокомбинат занимает лидирующие позиции в мясной промышленности страны