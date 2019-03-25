Брестский полигон впервые открыли для родителей и жен военнослужащих

Брестский полигон, где сейчас проходит завершающий этап весеннего полевого выхода солдат-срочников, в выходные открыли для гражданских. Обычно попасть на такой объект можно только строго по пропускам, но для родителей и жен военнослужащих в этот раз сделали исключение. Как живут сыновья, в каких условиях проходят занятия, да и просто как себя чувствуют и какое настроение. На душе стало легче и тем и другим, уверяет наш корреспондент Виктория Патоня, которая наблюдала за встречей. Близкие убедились: с их родными все в порядке, а молодые парни под пристальным взглядом родителей сразу как-то подтянулись и повзрослели.

Впервые встречу солдат-срочников с родными организовали на полигоне

Действие на площадке разворачивается стремительно! За считанные минуты артиллеристы ликвидируют условного противника в небе. Боевые расчеты действуют на глазах самых близких и родных. Еще недавно мальчишки, сегодня - настоящие мужчины - защитники. Впервые встречу солдат-срочников с родными организовали на полигоне. Здесь завершается полевой выход подразделений сил специальных операций из Бреста и Витебска.



Во время полевого выхода условия максимально приближены к боевым. Бойцы живут вот в таких палатках, строят оборонительные сооружения и на практике учатся использовать оружие и специальную технику. Тренировки проходят не только днем, но и ночью.





Палаточный городок на 600 человек развернулся среди сосен и песков на пять недель. Роман Дмитрук полевой выход называет армейской романтикой. Жизнь - по уставу. Подъем в 6 утра, строевая и многочасовые занятия. До дембеля Роману остался всего месяц. Но расставаться со службой он не спешит, пойдет на контракт и собирается поступать в профильный вуз.