Брестский ювелир воссоздал по эскизам икону святой Варвары
Коллекцию белорусских иконографических святынь пополнил образ святой Варвары.В золоте его выполнил знаменитый брестский ювелир Николай Кузьмич (мастер восстановленного Креста Евфросинии Полоцкой). Заказ - от католического мецената, его имя не афишируется. Великомученицу Варвару широко почитают как православные, так и католики. Образ в классической чеканке путешествует по стране.
Подробнее расскажет Лидия Заблоцкая.
Икона святой Варвары - временно в храме-памятнике в честь Всех Святых
Новый образ увидел свет в канун Светлого праздника Пасхи. Тогда же его освятили в одном из самых старейших католических храмов Витебска. Он тоже носит имя святой Великомученицы Варвары. И за последние два месяца верующие обеих конфессий смогли поклониться этой иконе в Новогрудке и Барколабово. А сегодня святая Варвара временно находится здесь, в храме-памятнике Всех Святых.
Золотая икона в технике перегородчатой эмали
Образу молятся, чтобы избежать внезапной трагедии. Архитекторы, шахтеры и пожарники просят поддержки. Эффект древневизантийского чуда - не только в изумрудах, топазах и благородном металле. Здесь исключительность - именно в технике. В тончайших "золотых" перегородках (их не увидите невооруженным глазом) - вся палитра французской эмали. Образ в весомые почти 700 граммов - единственный в мире, к нему же прилагается и технический паспорт с мельчайшими подробностями.
Секрет образа - в обереге в виде Слуцкого пояса
И у Барбары есть свой оберег. Прячется на оборотной стороне - это подобие Слуцкого пояса.Автор иконографической картины - брестский ювелир Николай Кузьмич
Реликвию 20 на 30 воссоздалпо эскизам ювелир Николай Кузьмич. Для мастера - это первая крайне своевременная работа с католическим акцентом. 8 месяцев труда с "мануальными наработками" и детальное изучение жития святой. Знаменитый автор Креста Евфросинии тщательно работал с огненным соавтором при температуре в 800 градусов.
Икона святой Варвары отправится в строящийся костел в Ружанах
Даже побыть около этой реликвии - уже значит причаститься. Сами священники готовы принимать эстафету иконы, чтобы благословлять и людей, и места. Пока икона стоит у иконостаса храма-памятника, но позже займет постоянное место в костеле Святой Троицы в Ружанах. Всего же меценат и мастер уже обсуждают целую серию таких святынь. Они не уйдут в личную коллекцию. Помолиться у национального символа надежды сможет каждый.