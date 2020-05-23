Брестский ювелир воссоздал по эскизам икону святой Варвары

Коллекцию белорусских иконографических святынь пополнил образ святой Варвары.В золоте его выполнил знаменитый брестский ювелир Николай Кузьмич (мастер восстановленного Креста Евфросинии Полоцкой). Заказ - от католического мецената, его имя не афишируется. Великомученицу Варвару широко почитают как православные, так и католики. Образ в классической чеканке путешествует по стране.



Подробнее расскажет Лидия Заблоцкая.





Икона святой Варвары - временно в храме-памятнике в честь Всех Святых

Новый образ увидел свет в канун Светлого праздника Пасхи. Тогда же его освятили в одном из самых старейших католических храмов Витебска. Он тоже носит имя святой Великомученицы Варвары. И за последние два месяца верующие обеих конфессий смогли поклониться этой иконе в Новогрудке и Барколабово. А сегодня святая Варвара временно находится здесь, в храме-памятнике Всех Святых.

Золотая икона в технике перегородчатой эмали

Образу молятся, чтобы избежать внезапной трагедии. Архитекторы, шахтеры и пожарники просят поддержки. Эффект древневизантийского чуда - не только в изумрудах, топазах и благородном металле. Здесь исключительность - именно в технике. В тончайших "золотых" перегородках (их не увидите невооруженным глазом) - вся палитра французской эмали. Образ в весомые почти 700 граммов - единственный в мире, к нему же прилагается и технический паспорт с мельчайшими подробностями.

Секрет образа - в обереге в виде Слуцкого пояса

И у Барбары есть свой оберег. Прячется на оборотной стороне - это подобие Слуцкого пояса.Автор иконографической картины - брестский ювелир Николай Кузьмич

Реликвию 20 на 30 воссоздалпо эскизам ювелир Николай Кузьмич. Для мастера - это первая крайне своевременная работа с католическим акцентом. 8 месяцев труда с "мануальными наработками" и детальное изучение жития святой. Знаменитый автор Креста Евфросинии тщательно работал с огненным соавтором при температуре в 800 градусов.

Икона святой Варвары отправится в строящийся костел в Ружанах

