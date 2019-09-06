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В Бресте начинается грандиозное празднование по случаю 1000-летия
Брест сегодня отмечает тысячелетие. Грандиозный праздник в одном из старейших городов Беларуси начнется буквально через час. В торжествах примут участие делегации из 12-ти стран. С юбилеем брестчан поздравят представители всех областных центров нашей страны, побратимы и партнеры города из-за рубежа.
И сейчас мы переносимся в праздничный Брест, чтобы знакомить вас со всем происходящим - в самом сердце города разместилась выездная студия АТН. И на прямую связь выходят мои коллеги Полина Шуба и Сергей Луговский. Ребята, доброе утро!
Доброе утро! Мы начинаем наш праздничный телемарафон из самого сердца Бреста. Здесь, на пешеходной улице Советской, расположилась выездная студия Агентства теленовостей.
Сегодня и все выходные мы будем рассказывать, как город отмечает свой тысячелетний юбилей!
А программа действительно насыщенная!
В нашей опен-эйр студии ждем в гости именитых брестчан, музыкантов, артистов, спортсменов, дипломатов. Корреспонденты АТН из самых разных уголков Бреста в прямых включениях передадут настоящие эмоции города.
Вообще говоря, проведем эти дни в прекрасной компании и в таком гостеприимном, радушном и ярком месте! Включайте "Беларусь 1"! И добро пожаловать в Брест!
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