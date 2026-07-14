Бригада "Разгром": как 1,7 тыс. партизан держали оборону на Минщине во время ВОВ

Лесная поляна на стыке Червенского и Смолевичского районов - урочище Стриево. Это последнее место дислокации партизанской бригады "Разгром". Шесть скрещенных автоматов символизируют шесть отрядов, входивших в подразделение: "Искра", "Знамя", "Разгром" имени Суворова, "Родина" и "Мститель".

Бригада действовала в треугольнике Борисов - Смолевичи - Червень. Лесистая местность, с одной стороны, давала возможность и создавала условия для действий партизан. С другой стороны, через эту территорию проходили центральные магистрали, в частности, железнодорожная линия Минск - Москва.

В годы Великой Отечественной войны на территории Червенского района действовало восемь партизанских бригад. "Разгром" отличался тем, что был сформирован из местного населения. Подпольная деятельность будущих партизан "Разгрома" началась уже летом 1941 года. Одна из групп сформировалась в конце июля-начале августа в деревне Новые Зеленки Червенского района и состояла из пяти человек - местных жителей и окруженцев. Через полгода, в январе 1942 года, в ней насчитывались уже 30 человек. Еще одна подпольная ячейка начала действовать в Рованичском сельсовете. Ее возглавил Иван Сацункевич, который до войны работал в Минском обкоме партии.

2 июля 1941 года Иван Леонтьевич написал в своих записях, что остается на оккупированной территории для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 2 июля 1941 года - день оккупации Червеня.

На раннем этапе организации борьбы на оккупированной территории Беларуси была характерна тенденция без четкого разграничения между партизанами и подпольщиками. И те, и другие объединяли вокруг себя людей и становились первыми центрами движения сопротивления в тылу врага. Эта закономерность была характерна и для "Разгрома".

"Разгром" формировался в Червенском районе, у его истоков стояли партийные работники. Среди них были те, кто сам был из этой местности, или те, кто долгое время здесь работал. Но были и люди, которых специально направляли для организации партизанского движения. Они четко понимали, что и как делать. Постепенно в отряды приходило местное население. Они отлично знали характеры односельчан и понимали, с кем можно идти на контакт, поэтому в надежности людей не сомневались.

На базе подпольной группы в деревне Новые Зеленки в 1942 году был организован отряд "Знамя", а в Рованичском сельсовете - отряд "Разгром". Это были формирования, которые действовали по военным законам, а чтобы обезопасить семьи партизан, командиры подразделений разрабатывали спецоперации.

"Уже сформировавшаяся группа партизан приходила в деревню и объявляла, что некоторые люди сотрудничают с оккупационными властями, за что они будут наказаны. Забирали этих людей и уводили в лес. Для местного населения это звучало так: люди связались с оккупантами, и партизаны их увели с собой, наверное, для расстрела. На самом деле это было очень хорошо для семей, которые там оставались. Их родные погибли, потому что приняли новую власть. На самом деле они были в партизанах, иногда даже жены не знали об этом точно", - рассказала старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея Ирина Вабищевич.

Уже летом 1942-го было в планах из нескольких партизанских отрядов, действовавших в разных сельсоветах Червенского района, создать одну бригаду. Документально ее оформили лишь в октябре. Действия партизанской бригады "Разгром" были сразу в нескольких районах современной Минской области - Червенском, Смолевичском, Борисовском и Березинском. "Разгромовцы" создали одну из первых свободных партизанских зон Беларуси. В деревнях Рованичи и Рованичская Слобода Червенского района был вывешен красный флаг. В расположение партизанской бригады нацисты не совались, но против партизанского соединения они организовали сразу две карательные экспедиции под навазниями "Франц" и "Фрида". За одного "разгромовца" (живого или мертвого), гестапо давало вознаграждение 10 тыс. марок.

Первая карательная экспедиция против "разгромовцев" началась всего через месяц после создания бригады. В ноябре 1942-го нацисты провели операцию "Фрида", ради этого с фронта сняли две дивизии вермахта (это порядка 35 тыс. человек), охранное подразделение, полицию безопасности СД, батальон СС Дирлевангера и авиацию.

Святослав Кулинок, замдиректора Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук:

"Деятельность бригады "Разгром" и других соседних занозой сидела у командующего тыловым районом группы армий "Центр" Шенкендорфа, у руководителя полиции Генерального округа Беларусь. Это тоже одна из особенностей проведения карательных операций, поскольку было взаимодействие вооруженных формирований, подчинявшихся руководству Генокруга, непосредственно командующему районом группы армий "Центр" Шенкендорфу".

Карательная операция успехом не увенчалась. Учитывая превосходство личного состава в 20 раз, для нацистов акция была крахом. Партизанам удалось уйти. Безусловно, потери были, но не массовые.

"В лагере поставили таблички с надписью "Партизаны, осторожно! Лагерь заминирован". Руководство отряда понимало, что в это поверят, потому что перед этим на партизанском аэродроме Соколы приземлялись самолеты, везшие взрывчатку. Немцы не пошли в лагерь, и в него была возможность вернуться", - отметила Ирина Вабищевич.

Так как первая операция по ликвидации партизанских соединений не увенчалась успехом, нацисты тут же разработали вторую - "Франц". Начало ее проведения запланировали на январь 1943 года. "Разгром" действовал практически в центре разведывательного ядра нацистов. Только в Борисове действовало минимум пять школ, в том числе известная "Сатурн". На стеклозаводе готовили агентов для тайной полевой полиции, работала спецшкола для подготовки узкопрофильных специалистов для диверсий на промышленных предприятиях, поэтому для "разгромовцев" разоблачение агентов наряду с боевыми операциями - задача номер один.

В сентябре разоблачили двух немецких агентов. Это были девочки младшего возраста, которых снабдили отравляющими веществами и направили для совершения диверсий против командного состава. Тогда активно фиксировалась засылка агентуры и ее разоблачение в канун проведения крупных карательных операций. Поскольку немцам надо было получать разведданные перед карательной операцией о дислокации в составе партизанских отрядов, в те регионы засылалась агентура.

Еще одно направление бригады - диверсии на транспортных магистралях, подрывы мостов, железнодорожного полотна, уничтожение вражеской автомобильной техники и железнодорожных составов. В деревне Кленник в Смолевичском районе на кладбище похоронены несколько десятков "разгромовцев", и среди них - известный подрывник Гантай Ташниязов. Он пустил под откос 18 вражеских эшелонов. Счет им открыл в сентябре 1942 года. Во время "рельсовой войны" благодаря Гантаю до фронта не доехали почти 1,5 тыс. солдат вермахта, а воинские подразделения нацистской Германии недополучили боекомплекты, оружие, медикаменты. Каждый раз движение поездов останавливалось от нескольких часов до нескольких суток, что приостанавливало снабжение нацистов в преддверии крупных операций.

"Разгром" участвовал во всех этапах рельсовой войны, но особенно активно на коммуникациях противника действовал накануне операции "Багратион". Только за 20 июня 1944 года бригадой было уничтожено более 1,3 тыс. рельсов.

Святослав Кулинок:

"В документах, связанных с историей партизанской бригады, упоминается, что подготовка к операции "Рельсовая война" началась за неделю до начала операции "Багратион". Велась она в строго секретной обстановке, о ней были осведомлены только командиры партизанских отрядов, предполагаемые намеченные участки совершения подрывов. Помимо уничтожения коммуникаций, которые парализовали немецкий тыл, партизаны захватывали мосты, переправы, чтобы Красная армия не снижала темпов. Партизаны захватывали населенные пункты, даже районные центры, удерживали немцев и ждали прихода Красной армии.

От остальных бригад "Разгром" отличался тем, что кроме основного лагеря у них был еще и семейный, в котором жили около 200 человек. Дабы не подвергать опасности своих родителей, жен и детей, в партизаны уходили всей семьей. Семейный лагерь всегда располагался в нескольких километрах от основного. Это было сделано намеренно, чтобы в случае внезапного нападения или бомбежки женщины, дети и старики оставались в безопасности. Здесь действовала лесная школа для детей, а гражданские получали медпомощь и питание.

"Если кто-то из них был ранен, могли забрать даже в Москву, там подлечить. Они оказывали большую помощь партизанам - готовили еду, стирали бинты, потом сворачивали их, собирали лекарственные травы", - перечислила Ирина Вабищевич.

"Разгром" - уникальное явление среди всех партизанских соединений. У них в глухих лесах было электричество, поэтому новости из Москвы слышал весь лагерь, а не только штабная землянка. "С разбитой немецкой машины сняли генератор, установили его в лесу, обычный велосипед подвесили между деревьями так, чтобы колеса не касались земли. Шкив заднего колеса велосипеда набросили на генератор. Молодые крепкие партизаны садились на велосипед и крутили педали", - объяснила механизм действия старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея. У партизан это называлось "крутить Динамо".

Автором устройства был партизан Меркулов. В бригаде его называли исключительно "Кренкель". Это был радист с Челюскина. Благодаря генератору в госпитале при свете выполнялись хирургические операции. Но особенно ценилась в "Разгроме" своя оружейная мастерская. Под нее изготовили специальную землянку, добыли тиски, винторезный токарный станок и наборы инструментов. В мастерской работали семь человек, и у каждого было свое направление работы. Они не только ремонтировали, но и создавали оружие. Со временем процесс поставили на поток.

Факт За годы оккупации в мастерской "Разгрома" было создано более 200 единиц самодельного партизанского оружия.

"Лесная Тула" была создана партизанским оружейником Петром Чигриновым, поэтому в бригаде ее называли "Мастерская дяди Пети". Приклады автоматов вырезали из клена и березы, затворы - из осей немецких машин, боек затвора - из стальной тормозной тяги полуторки, обоймы и диски - из трофейных бензиновых бочек.

Оружейники "Разгрома" организовали школу по подготовке мастеров, а затем и сами направлялись с мастер-классами в другие бригады и отряды. После освобождения Беларуси наполнение "разгромовской" оружейной мастерской, станки, инструменты и детали были переданы в Музей истории Великой Отечественной войны. Туда же передали и оружие, в том числе уникальный, облегченный на 1,5 кг пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ).

Знамя партизанской бригады "Разгром" сегодня хранится в Музее истории Великой Отечественной войны. Полотнище красного цвета вышивала партизанка Софья Белявская. Работу она начала в 1942 году и пока не закончила, не выпускала из рук. Оно всегда было при ней в сумке из парашюта. Даже во время блокады, когда партизаны неделями находились в болоте, часто по колено в воде, Софья смогла сохранить и полотно, и нитки.

При освобождении Беларуси "Разгром" действовал на минском направлении. В районе боевых действий бригады находился Минский котел. Тогда около современного Кургана Славы была окружена крупнейшая 105-тысячная группировка вермахта.

Факт Во время активных боевых действий операции "Багратион" партизанами бригады "Разгром" были уничтожены более 400 немцев и более 80 изменников, более 130 взяты в плен.

На момент соединения с Красной армией численность партизан бригады составляла более 1,7 тыс. человек. Она была одной из самых крупных в Беларуси.

Известная мать-патриотка Анастасия Куприянова из Жодино за годы Великой Отечественной войны получила похоронки на всех пятерых сыновей. Трое из них, Владимир, Михаил и Петр, воевали в партизанской бригаде "Разгром". Петр после освобождения Беларуси стал бойцом Красной армии и пошел освобождать Европу. Был удостоен звания Героя СССР, погиб в боях за Латвию. Ему было всего 18 лет. После войны День освобождения Минска стал одним из главных праздников "Разгрома". Бывшие партизаны ежегодно собирались на месте дислокации бригады в первые выходные июля.

"Это было трогательно. Они ждали приезда Михаила из Риги, вставали со своих мест, не могли дождаться встречи, созванивались по телефону. Приходили на место плакали, возвращались обратно, опять начинали вспоминать события. Встреча начиналась в 11:00, а последний из бригады уезжал в 03:00-04:00 следующего дня. Они расставались со слезами, потому что понимали, что многие приезжали в последний раз", - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Марецкий.

В 1975 году в урочище Стриево появился мемориал - шесть скрещенных автоматов. На месте основного лагеря установлен памятник раненому партизану и кладбище, где захоронены сотни бойцов бригады.

Из 1,7 тыс. "разгромовцев" сегодня в живых нет ни одного, а место дислокации их лагеря стало местом встречи детей, внуков и правнуков бойцов партизанской бригады "Разгром".

Почему партизанскую бригаду "Разгром" называют лесной крепостью в центре оккупированной Беларуси, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: sputnik.by