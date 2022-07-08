Выездное судебное заседание прошло в райисполкоме Кобрина. Перед судом предстали бригадир животноводческой бригады и зоотехник племзавода "Дружба". По заключению следствия, они скрыли падеж восемнадцати голов крупного рогатого скота. По документам, заполненным фиктивно, скот якобы реализован населению. Уже на процессе сельчане признали факт нарушения закона, но искренне желали защитить предприятие от негативных последствий, действовали из соображений благополучия племзавода и не имели умысла на личную выгоду. Но как отметил прокурор Кобрина, несмотря на это допустили нарушение закона. И заметим, что на недавнем совещании Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников насчет падежа скота на сельхозпредприятиях.

Глава государства отметил, что смотреть на цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо, тем более терять миллионы рублей на ровном месте. В итоге акцент в работе для себя отметили Комитет госконтроля и Генеральная прокуратура.

Нередко желание избежать ответственности за ненадлежащее обеспечение сохранности крупного рогатого скота приводит к совершению преступлений. И как результат - за последние два года выявлено свыше семи преступлений, связанных с сокрытием падежа крупного рогатого скота.

К дисциплинарной ответственности привлечено более ста пятидесяти должностных лиц. К сожалению, имеются факты сокрытия падежа крупного рогатого скота, что явилось основанием для возбуждения в текущем году более пятидесяти уголовных дел. Надзорные мероприятия в данном направлении будут продолжены. Александр Хомич, замначальника отдела прокуратуры Брестской области

Приговор суда обвинительный

Что касается процесса в Кобрине, бригадира и зоотехника племзавода признали виновными, ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа обоим. И еще раз отметим, что по поручению Президента проверки сельскохозяйственных предприятий прокуроры области проводят на регулярной основе. И сокрытие истинного положения дел грозит серьезными последствиями.