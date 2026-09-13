БРИКС - это ответ на санкционную агрессию коллективного Запада

БРИКС - это ответ на санкционную гибридную агрессию коллективного Запада.

"Конечно же, Республика Беларусь заинтересована в создании этих механизмов, в автономизации стран глобального большинства, в формировании тех банковских инструментов, инвестиционных инструментов, платежных инструментов, которые бы позволили странам глобального большинства иметь альтернативу, иметь выбор. И, конечно, наша страна максимально выступает за это и видит в БРИКС как клубе государств, "БРИКС плюс" в том числе, прежде всего этот инвестиционный, финансовый, платежный инструмент", - отметил политолог Петр Петровский.