Британец Уилл Эггертон покажет "Беларусь с акцентом" в новом сезоне Белтелерадиокомпании

Сюрпризы и неожиданные проекты - в новом телевизионном сезоне от Белтелерадиокомпании. Так на нашу страну мы еще не смотрели. "Беларусь с акцентом" - тревел-шоу на телеканале "Беларусь 1", а ведущий - популярный британский блогер Уилл Эггертон. Знакомьтесь: новый ведущий телеканала "Беларусь 1" Уилл Эггертон.

Уилл Эггертон, ведущий шоу "Беларусь с акцентом":

"Это интересно. Я всегда мечтал стать ведущим. Привет, Лондон! Я приехал показать всему миру, какая это прекрасная страна. Я очень рад, что мечта наконец сбылась!"

К примеру, в Жодино Уилл приготовил наши национальные драники, а в Ратомке не только увидел представителей фауны, но и познакомился с нашим национальным искусством и фольклором. И, кажется, еще больше проникся нашей страной.

Уилл Эггертон, ведущий шоу "Беларусь с акцентом":

"Спасибо большое. Это очень классно, когда мы посещаем музеи, заводы и все такое. Это интересно, потому что люди прям горят тем, чем занимаются. И это сразу видно. Мне тоже интересно. Они передают этот интерес, и я сразу ловлю его. Не знаю, как объяснить словами, но с ними реально приятно общаться, потому что видно, что им это очень нравится".

Уилл Эггертон - уже популярный в Беларуси герой в интернете. Родом из Манчестера, носит почти исключительно одежду яркого салатового цвета и на самом деле проникся нашей страной, ведь в своих социальных сетях он постоянно красиво показывает Беларусь. Кажется, что роль ведущего подобного проекта была предопределена судьбой.

Ольга Саламаха, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"У нас необычный ведущий. Его зовут Уилл. Это достаточно популярный блогер, все о нем знают. Парень, который зимой и летом ходит в салатовых шортах и майке. Почему мы решили его привлечь в качестве ведущего? Потому что хотелось увидеть новый взгляд, такой своеобразный, взгляд иностранца на нашу страну. Конечно, он в полном восторге: уже планирует привезти сюда свою бабушку, которая тоже мечтает увидеть Беларусь. Мы колесим по Минску, его окрестностям и регионам нашей страны - всего планируется 53 выпуска. В течение целого года мы будем потихонечку удивлять белорусского зрителя и рассказывать о нашей стране с британским акцентом".

Проект "Беларусь с акцентом" позволит зрителям посмотреть на нашу страну с иного ракурса и еще раз убедиться, насколько она неповторима.

Уилл Эггертон:

"Беларусь, спасибо, что приняли меня. Я вас люблю, всех обнимаю, целую!"