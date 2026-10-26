Британия переходит к мобилизации общества: что стоит за призывами "Будь готов!"

Из Британии все чаще звучат призывы, которые трудно назвать иначе как "пионерскими". Речь идет о военных обязательствах, которые, по замыслу Лондона, должны ощутить на себе сами британцы. Как отметил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель, меняется не только военная, но и внешняя стратегия Великобритании. По его мнению, особенно это заметно на фоне того, как США перестраивают свою внешнюю политику и архитектуру безопасности.

"Смена от консерваторов к лейбористам" привела к отходу от концепции "Глобальная Британия", которая была при Борисе Джонсоне. "Приход лейбористов вместе с Киром Стармером заговорил о том, что нужно уходить от концепции глобальной Британии, ведь, по большому счету, Лондон стал не справляться ни с внешней политикой, ни с вопросами военной безопасности", - говорит Богодель. На смену пришла стратегия "прогрессивного реализма". "Там первым пунктом стоит коалиционность. НАТО - наше все", - поясняет эксперт. Второй пункт - Соединенные Штаты, затем - подъем промышленности, милитаризация, увеличение численности вооруженных сил и мобилизация общества. Отсюда и лозунг "Будь готов!".

По словам Богоделя, министр обороны Великобритании Уэс Стритер в интервью The Telegraph говорил о "чуть больше тысячи дней" до некоего дня D - 20 июля 2029 года. В медиа эта формула превратилась в "тысячу дней мира от Британии", хотя по сути речь идет о подготовке к серьезному кризису. "Суть заключается в том, что любой британец должен 72 дня существовать абсолютно автономно", - отмечает эксперт.

Гражданам предлагают заранее думать о консервах, бутилированной воде, медикаментах и других запасах. "А ведь они готовятся к какой-то войне. Причем очень серьезной войне, которая связана вплоть до того, что и с применением ядерного оружия", - подчеркивает Богодель. Он обращает внимание на смену ядерных боеголовок, планы по строительству подлодок типа Dreadnought, закупку F-35 с возможностью подвески B-61 и программу Nuclear Sharing. Численность вооруженных сил Британии, по его словам, составляет около 182 тыс. человек.

Отдельно Богодель цитирует генерала Уокера, который заявил Sky News, что Британии нужно готовиться к жертвам. "Дорогая моя пехота, вся тяжесть войны ляжет на вас", - передает он смысл обращения к военным. При этом Лондон остается серьезным игроком. "Британская корона - это британская корона", - напоминает эксперт. Лондон по-прежнему мировая финансовая столица, здесь расположены штаб-квартиры 60 крупнейших компаний, действует Lloyd's of London, а Содружество насчитывает 56 государств. Британия сохраняет собственные военные структуры и союзы, включая JEF и AUKUS, а также активно использует разведывательные возможности MI5 и MI6. Поэтому нынешняя милитаризация - не просто риторика, а попытка сохранить влияние в будущем мире.