Британия разрабатывает вакцину от болезни Х, которой пока нет

В британском правительственном лабораторном комплексе Портон-Даун, который уже когда-то успел отличиться в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, начинают очередные опыты. Там занялись разработкой вакцины против болезни Х, которая пока не существует.

Ученые составили список опасных вирусов животных, которые способны заражать людей и могут в будущем распространиться по миру. Какой из них прорвется и вызовет следующую пандемию, неизвестно, но вот откуда может начаться новая чумная эра, мы уже знаем.