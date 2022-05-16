Британская разведка заявила, что спецназ Беларуси сковывает действия ВСУ

Британская разведка MI 6 заявила, что спецназ Беларуси, силы которого развернуты вдоль границы с Украиной, сковывает действия ВСУ. По мнению британцев, белорусский спецназ одним своим присутствием не позволяет отправить необходимые резервы для поддержки украинских военных в районе боевых действий. И поэтому их не смогут перебросить для поддержки операций на Донбассе.