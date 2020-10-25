Бродили снова бесцельно и хаотично

Вот уже почти две недели как беглые из Литвы и Польши предложили передать им власть в Беларуси. Сегодняшние брожения прошли именно под этим лозунгом. В итоге со всей страны съехалось в столицу порядка 10-12 тысяч желающих эту самую власть принимать. Ну а дальше как-то совсем не было заметно, что власть собирается передать эту самую власть. Хотя и протестуны, как многим показалось, не особо в итоге эту власть взять хотели. По крайней мере, маневры явно не удались. Пошли, что называется, не туда. Несколько раз пытались выйти на центральный проспект, но оперативно работающая милиция сделать это не позволила, на проспект Независимости никто носа так и не сунул. В итоге бродили снова бесцельно и снова хаотично. По словам очевидцев, пытались примазаться к тем местам в городе, где людей побольше - картинка-то для массовости нужна, как и традиционные заголовки про невероятное количество участников. Бродили, например, мимо ярмарок, заботливо организованных властями для того, чтобы горожане подготовились к зиме. Вполне возможно, что пока протестуны бродили по улицам Минска, их родители, скорее всего, занимались хозяйственными делами - кушать-то всем хочется.