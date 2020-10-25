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Бродили снова бесцельно и хаотично
Вот уже почти две недели как беглые из Литвы и Польши предложили передать им власть в Беларуси. Сегодняшние брожения прошли именно под этим лозунгом. В итоге со всей страны съехалось в столицу порядка 10-12 тысяч желающих эту самую власть принимать. Ну а дальше как-то совсем не было заметно, что власть собирается передать эту самую власть. Хотя и протестуны, как многим показалось, не особо в итоге эту власть взять хотели. По крайней мере, маневры явно не удались. Пошли, что называется, не туда. Несколько раз пытались выйти на центральный проспект, но оперативно работающая милиция сделать это не позволила, на проспект Независимости никто носа так и не сунул. В итоге бродили снова бесцельно и снова хаотично. По словам очевидцев, пытались примазаться к тем местам в городе, где людей побольше - картинка-то для массовости нужна, как и традиционные заголовки про невероятное количество участников. Бродили, например, мимо ярмарок, заботливо организованных властями для того, чтобы горожане подготовились к зиме. Вполне возможно, что пока протестуны бродили по улицам Минска, их родители, скорее всего, занимались хозяйственными делами - кушать-то всем хочется.
Вот так закончилась сегодня приемка/передача власти. Ничего нерядового, конечно же, не случилось. Случилось только уже традиционное испорченное минчанам воскресенье. Что ж, живем дальше, растим детей, убираем урожай.
Впрочем, не достигнув своей цели (в центр города выйти-то не удалось), окончательно обнаглевшая молодежь красную черту сегодня все-таки перешла. В результате было атаковано одно из РУВД. ОМОН забросали камнями, также камни и бутылки летели в окна. Контингент все тот же - молодежь. И часто все в том же состоянии - алкогольного опьянения. Ну и, соответственно, агрессивно-буйная. Вы все сами видите на своих экранах. Ну а дальше еще страшнее - пошли в спальные районы, по сути в дома обычных мирных людей.
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