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"Бродящие". На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число белорусов
На фоне такой внушительной картинки наша традиционная воскресная рубрика под названием "бродящие" выглядит все более блекло. Сказать об активности белорусских протестующих на этот раз особо нечего. На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число белорусов. В нескольких районах Минска удалось собрать группы, но в основном интернет рапортует с помощью кадров небольших компаний, а то и вовсе одиночных пикетов. Те, кто объединился в группы, по традиции пытались доставить неудобства водителям, выходя на проезжую часть.
В силе остался и остальной набор протестных шаблонов: использование детей в политических акциях, крики, шум и ругань в адрес журналистов и правоохранителей, использование символики, исторический шлейф которой не поддается никакой критике. В целом же активность главного протестного дня продолжалась всего несколько часов. Ближе к вечеру столица снова живет в привычном ритме.
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