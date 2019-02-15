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Бронированные машины "Кайман" поступили на вооружение витебским десантникам

Витебские десантники принимали активное участие в боевых действиях в Афганистане. Символично, что именно сегодня им на вооружение поступили бронированные машины "Кайман". Брутальный хищник - разработка 140-го ремонтного завода. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 170 лошадиных сил и отличается высокой проходимостью. Белорусский броневик способен разгоняться до 100 километров в час по шоссе, уверенно передвигаться по пересеченной местности и преодолевать водные преграды.

Многофункциональная машина предназначена для разведывательно- диверсионных операций, патрулирования, сопровождения колонн, миротворческих операций.

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