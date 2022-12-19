Броннная гора - в годы войны эта остановка оказалась последней для десятка тысяч людей

Бронная гора. Маленькая, почти безлюдная станция в Березовском районе. Вокруг - деревья и тишина. Лишь иногда ее нарушает шум мимо проходящего поезда.

В годы войны эта остановка оказалась последней для десятка тысяч людей. А живописный хвойный лес стал антуражем смерти с самой большой братской могилой мирного населения в Европе.

Красивая девушка улыбается с черно-белой фотографии. Аккуратная прическа, модное платье: снимок был сделан еще в мирное время для советских документов. А позже его переклеили в немецкие. Несколько рукописных строк и отпечаток пальца - вот и все, что осталось от Хели. Где жила, кем хотела стать - никогда не узнаем. Судьбу девушки и всех ее родных оборвала жестокая фашистская рука, нажавшая на курок автомата.