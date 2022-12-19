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Броннная гора - в годы войны эта остановка оказалась последней для десятка тысяч людей

Броннная гора - в годы войны эта остановка оказалась последней для десятка тысяч людей

Бронная гора. Маленькая, почти безлюдная станция в Березовском районе. Вокруг - деревья и тишина. Лишь иногда ее нарушает шум мимо проходящего поезда.

В годы войны эта остановка оказалась последней для десятка тысяч людей. А живописный хвойный лес стал антуражем смерти с самой большой братской могилой мирного населения в Европе.


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Красивая девушка улыбается с черно-белой фотографии. Аккуратная прическа, модное платье: снимок был сделан еще в мирное время для советских документов. А позже его переклеили в немецкие. Несколько рукописных строк и отпечаток пальца - вот и все, что осталось от Хели. Где жила, кем хотела стать - никогда не узнаем. Судьбу девушки и всех ее родных оборвала жестокая фашистская рука, нажавшая на курок автомата.

Желтые карточки - протоколы выдачи паспортов. Такие документы получали все жители Брестского гетто. Бумаги сохранились чудом: оккупанты не успели их сжечь во время отступления. Всего в Брестском областном архиве есть данные о 12 тысячах евреев, живших в Бресте во время войны. Старики, женщины, дети - все эти люди были убиты.

Сохранилась книга учета и контроля жителей города Бреста за 1942-1944 годы. Велась она ежедневно. По состоянию на 15 октября 1942 года в графе "евреи" значится цифра 16 943 человека. С 17 октября 1942 года в графе "евреи" стоит прочерк. И вплоть до конца оккупации такая национальная группа, как евреи, в Бресте не значится.
Анна Карапузова, директор Государственного архива Брестской области

Специальный репортаж "Бронная гора. Дорога смерти" - воспоминания, о которых нужно знать каждому, смотрите ЗДЕСЬ.

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