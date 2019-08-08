Бронзовый Гедимин готовится к переезду в Лидский замок

Великий князь литовский Гедимин готовится к переезду в Лиду. Бронзовый конный памятник основателю города весит три тонны, высота - шесть метров. Он сейчас проходит финальный этап тонирования. Над скульптурой трудятся мастера Сергей Оганов и Ольга Нечай. На фигуру легенды накинут плащ. Он и стал важной точкой опоры на постаменте. Уже в понедельник Гедимин покинет стены завода и переедет к северной стене Лидского замка. Там уже установлен гранитный постамент. Официально памятник откроют в День города, 7 сентября.