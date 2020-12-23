И в продолжение темы преемственности поколений и гордости за наших людей. Только уже в разрезе спорта и наших достижений.



Бронзовый призер Олимпийских игр, белорусская гимнастка и тренер Любовь Черкашина сегодня отмечает день рождения. Одна из самых грациозных и пластичных гимнасток своего поколения служит примером того, что первое впечатление о потенциале ребенка в большом спорте не всегда верно, а всего можно достигнуть трудолюбием и упорством. Об этом она поделилась с авторами проекта Агентства теленовостей "Мы - беларусы".



