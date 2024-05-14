"Бросил вверх свою пилотку и давай по ней стрелять" - как Бронислав Карпенко встретил весть о Великой Победе

Биография ветерана Великой Отечественной войны Бронислава Карпенко - пример легендарной судьбы героического поколения, отстоявшего право жить на родной земле. Его называли заговоренным от пули. Дойти до Берлина довелось не всем боевым товарищам. Их героизм навсегда в сердце Бронислава Викторовича.

Он поделился воспоминаниями о том, как узнал весть о Победе.

"По проселочной дороге ехала машина с рупором и большим колоколом, и зачитывали текст о безоговорочной капитуляции фашистов, - рассказал герой Великой Отечественной. - Это была ночь, когда гитлеровцы признали себя побежденными. Люди обнимали друг друга. Я, помню, сам бросил вверх свою пилотку и давай по ней стрелять! Но больше всего обнимались, целовались. Мужики стоят и плачут. Плакали все, невзирая на чины и звания".

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К сожалению, в наши дни попыток переписать историю не становится меньше. А вот очевидцев тех событий не щадит время. И их сердца, которым без малого по сотне лет, сжимаются от боли, когда та страшная война и Победа ценой миллионов жизней становятся политическим инструментом Запада.