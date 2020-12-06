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Бросив все, уехала. Медсестра о своем неудачном опыте в Польше
Поляки выбирают Беларусь для жизни!
И еще один медицинский аспект. Скажем так, экспортно-трудовой. Некоторые врачи, ждущие всего и сразу за пределами страны, зачастую уходят с работы, громко хлопая дверями. Уверенные, что очень нужны, например, в Литве или Польше. Ведь именно так утверждают в телеграм-каналах и прочих псевдообъективных ресурсах. На деле же получается устроиться (в лучшем случае) подсобным рабочим, и за копейки. С тяжелым графиком и на приличном расстоянии от дома.
На неделе своей историей с журналистами АТН поделилась Инесса Каминская - старшая медсестра, долго работавшая в анестезиологии реанимации минской больницы. Бросив все, женщина уехала в Польшу. Но так и не нашла работу по специальности. Раскладывала товары в магазине. Сегодня она открыто рассказывает о своем неудачном опыте, предостерегая таких же наивных, как и она когда-то.
Но не все так плохо. Кстати, в Польше женщина встретила любовь. На семейном совете было принято решение в Минск ехать вместе. Получается, теперь и сами поляки выбирают Беларусь для жизни!
Не поспоришь! Давайте послушаем эту историю (видеоинтервью).
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