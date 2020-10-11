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"Брожения" гордых
Радикальный настрой и никакого мирного протеста. Воскресное мероприятие оппозиции, похоже, уже окончательно развеяло миф про цветочки и улыбки. Абсолютное большинство тех, кто в строю, - молодежь, школьники, студенты. Рядом в колонне - анархисты со своей музыкой. Уже с самого начала стало понятно: маршировать "невероятные" в первую очередь будут пытаться громко. Да и гордость получается какая-то двоякая.
А вот так мирные протестующие с гордостью обступили съемочную группу наших коллег со Столичного телевидения, всячески пытаются провоцировать Григория Азаренка. И не дают даже ему нормально задавать вопросы.
Вот так, оскорбляя и громко выражаясь, вместо диалога "невероятные" с новой силой набросились на коллег.
Невзирая на то, что митингующих то и дело призывали разойтись и не нарушать закон, самые агрессивные "невероятные" лишь с еще большей силой распаляли толпу.
И когда милиция дала ясно понять, что настолько нагло плевать на закон не позволят, тут же, как по команде, взвыла женская сирена. А затем за дело взялись и молодчики с бутылками, у некоторых в руках мы заметили и палки.
И вот силовики попытались оттеснить толпу. Толпа агрессивно очень на них отреагировала. Полетели бутылки. Подчеркиваю, бутылки. Был прямой контакт.
Некоторые сознательные граждане все-таки поняли: никаким мирным протестом это и не пахнет. Правда, убеждения дошли не до всех. И протестующие попытались заблокировать проспект Победителей.
Рецепт простой: сами первые в бой, и ответ не заставит себя долго ждать. Поняв, что с силовиками тягаться сложно, толпа вновь всю свою агрессию направила на журналистов. Сначала съемочную группу ОНТ. А затем и с новой силой взялись за нашу.
Ходить, конечно, никто не запрещает. Но вот когда до некоторых людей дойдет разница между прогулкой и нарушением закона - другой вопрос. В сухом остатке дождливого октябрьского воскресенья все тот же набор: задержанные нарушители, попытки перекрыть движение транспорта, испорченный выходной день для жителей центра белорусской столицы.
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