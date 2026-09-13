БРПО отмечает 36-летие: 125 тыс. детей вступили в ряды пионеров и октябрят в сентябре

36 лет отмечает Белорусская республиканская пионерская организация. Только на этой неделе в ряды пионеров и октябрят вступили 125 тыс. детей со всей страны. Накануне праздничной даты в Минске состоялось награждение лучших за плодотворную работу.

Быть верными наследниками пионерских традиций, учиться прилежно и на совесть и не оставлять товарищей в беде - такое обещание на этой неделе дали более 125 тыс. ребят, вступающих в ряды октябрят и пионеров.

После торжественной линейки каждый получил заветный значок и сделал первый шаг к пионерскому галстуку. Для Ростислава эта линейка стала важным событием школьной жизни: три года назад он вступил в октябрята, а сегодня вместе с друзьями реализует масштабные проекты, которые занимают призовые места.

"Всегда делаем что-то новое, что-то новое узнаем. У нас много разных конкурсов. Мы даже фильтр воды делали. В следующем году я уже вступлю в пионеры, потому что в следующем году я поступаю в 5-й класс. Потом, позже, я уже буду вступать в БРСМ", - поделился учащийся СШ № 26 Минска Ростислав Рубец.

"Ребята могут участвовать в различных мероприятиях и проектах, организованных в БРПО. Мы активно участвуем в таких проектах, как "Беларусь помнит. Помним каждого", в благотворительных акциях. Яркий пример - наше результативное участие в республиканском маршруте октябрят "Территория детства: календарь полезных дел", - отметила педагог-организатор СШ № 26 Минска Екатерина Якутик.

Сегодня Белорусская республиканская пионерская организация объединяет более 600 тыс. детей и подростков. Она дает каждому юному белорусу возможность проявить себя, раскрыть способности и таланты. Ребята участвуют в республиканских конкурсах, знакомятся с культурой и традициями страны, занимаются добрыми делами и поддерживают друг друга.

Кульминация года - торжественная церемония награждения для 150 победителей и призеров республиканских проектов и конкурсов, над которыми ребята трудились целый год. Лучших выбирали среди сотен команд со всей страны.

В 2026 году первое место в проекте "Территория детства" заняла Рассветовская средняя школа Клецкого района. Весь год ребята ежемесячно выполняли задания, проводили опыты и изучали историю своей страны.

"Мы читали белорусские народные сказки, делали поделки для новогодней елки, помогали старшим. Было ли у нас время для отдыха? Наверное, это был отдых для детей, потому что после уроков это так круто - собраться командой единомышленников", - прокомментировала педагог-организатор Рассветовской средней школы Клецкого района Анна Колеина.

Сначала октябренок, затем пионер - такой путь прошел Тимур Лыжак. За 6 лет в рядах организации он принял участие более чем в 15 проектах. Самым значимым для него стал "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с семьей он изучал историю своих предков, за что занял первое место на республике. А сегодня он вместе с командой получил очередную награду - первое место за проект "Сделай мир чище".

"Мы собираемся ребятами, когда нам надо что-то обсудить. Плюс, конечно же, когда побеждаешь, это приятное ощущение. Я смог, мы смогли", - рассказал учащийся СШ № 11 Светлогорска Тимур Лыжак.

36 лет Белорусская республиканская пионерская организация шагает по стране, зажигая юные сердца. За этими цифрами - сотни тысяч судеб, добрых дел и ярких проектов.