ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

БРСМ дал старт "Конкурсу молодежных инициатив"

Хорошую идею важно не только вовремя услышать, но и поддержать. Белорусский республиканский союз молодежи дал старт "Конкурсу молодежных инициатив".Все поданные на конкурс заявки пройдут независимую экспертизу. Лучшим выделят финансирование для дальнейшей реализации. Важное условие только одно: инициатива должна быть социально ориентированной.

Заявки для участия в конкурсе будут принимать в течение месяца в онлайн- и офлайн-форматах. Для информационной поддержки участников организаторы проведут ряд видеоуроков, а на все вопросы ответят по горячей линии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все