БРСМ дал старт молодежной эстафете "#яприду"

Сегодняв Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах в Палату представителей. До 16 ноября отдать свой голос за кандидата можно будет заранее.



К выборам в Палату представителей активно подключился БРСМ: в эстафете "#яприду" приняли участие студенты и учащиеся университетов, колледжей и лицеев. Так, студенты из Бреста проверяют свои знания в вопросах избирательного права на молодежном квизе "Я голосую!". А учащиеся из Новопольского аграрно-экономического колледжа подискутировали в открытом диалоге с одним из кандидатов в депутаты.

До 17 ноября по всей стране под эгидой БРСМ пройдет более 200 мероприятий, приуроченных к выборам в нижнюю палату парламента.



