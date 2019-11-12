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БРСМ дал старт молодежной эстафете "#яприду"

Сегодняв Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах в Палату представителей. До 16 ноября отдать свой голос за кандидата можно будет заранее.

К выборам в Палату представителей активно подключился БРСМ: в эстафете "#яприду" приняли участие студенты и учащиеся университетов, колледжей и лицеев. Так, студенты из Бреста проверяют свои знания в вопросах избирательного права на молодежном квизе "Я голосую!". А учащиеся из Новопольского аграрно-экономического колледжа подискутировали в открытом диалоге с одним из кандидатов в депутаты.
До 17 ноября по всей стране под эгидой БРСМ пройдет более 200 мероприятий, приуроченных к выборам в нижнюю палату парламента.

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