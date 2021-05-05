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БРСМ и Беллегпром подписали соглашение о сотрудничестве
О страшных событиях Великой Отечественной, о важности сохранить память про героев и не допускать даже мысли о переписывании истории сегодня говорили в столичной городской ратуше ветераны с наследниками Победы. По словам 95-летнего Василия Шишова, который на фронт попал в 17 лет и видел все ужасы фашизма не только на передовой, но и в блокадном Ленинграде, белорусы обязаны сегодня созидать. Иначе та победа, которую добыли наши ветераны, может бесславно кануть в никуда.
И сегодня же самое крупное молодежное объединение страны и концерн Беллегпром подписали соглашение о сотрудничестве во время старта творческого марафона "Мая Беларусь. Мая будучыня". И объявили о совместном конкурсе среди молодых дизайнеров на лучший вариант одежды с использованием элементов национальной символики. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре. Победители получат возможность воплотить свои идеи в жизнь.
Отметим, старт многоступенчатого проекта "Молодежная эстафета творчества "Мая Беларусь. Мая будучыня" приурочен ко Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси.
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